Mamo, gdzie jesteś, czyli jak znana lekarka sfingowała ciążę. Są opolskie wątki

Jej mama, Olga Kalinowska, znana oraz szanowana krakowska lekarka i żona inżyniera, marzyła o dziecku. Lata mijały, a wyczekana ciąża nie pojawiała się. Nie ma pewności dlaczego. Być może wpływ na to miała wojenna tułaczka jej męża, który - zesłany jako dziecko na Syberię - przeszedł tam szereg chorób, m.in. świnkę i malarię. Szczęście do państwa Kalinowskich uśmiechnęło się w czerwcu 1972 roku, gdy Olga miała 42 lata. Wtedy na świat przyszła ich córeczka, Monika.

Tak brzmi oficjalna wersja rodzinnej historii, która pod koniec maja runęła jak domek z kart. Mama Moniki zmarła siedem lat temu. Ojciec jeszcze wcześniej, bo w 2002 roku. Ostatnią strażniczką rodzinnego sekretu była Waleria, przyjaciółka wpływowej lekarki, którą Monika traktowała jak ciocię. 92-letniej seniorce ciążyła tajemnica sprzed lat.

– Ciocia Waleria, która też była lekarką, bardzo chciała się ze mną spotkać. Zaprosiła mnie do siebie na kolację, choć nie widziałyśmy się od kilku lat. W końcu zapytałam ją wprost, czy jest coś, co powinnam wiedzieć, a ona – przyciśnięta do muru – wyznała prawdę – opowiada Monika. – Wtedy jeszcze byłam pewna, że przynajmniej tata był moim biologicznym ojcem. Przecież, pomimo tych ciemnych oczu, byłam do niego taka podobna. Więcej, moja młodsza córka ma na plecach identyczne znamię jak on. Ciocia jednak z miejsca rozwiała moje wątpliwości. Udawana ciąża to był pilnie strzeżony sekret. O sprawie nie miała pojęcia moja babcia od strony mamy ani nawet jej siostra. Mama, mniej więcej od lutego 1972 roku, chodziła „w ciąży”, choć była to jedna wielka mistyfikacja, bo brzuch rósł wyłącznie za sprawą pasa, do którego przyszywała kolejne warstwy materiału.