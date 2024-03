Mamy pierwsze przypadki ataków na banery wyborcze. Zobacz, gdzie było ich najwięcej

W powiecie nyskim w wiosce Gościce 12 marca ktoś poszkodowany zgłosił zniszczenie przez pocięcie zawieszonego banneru wyborczego. W tym przypadku policja jeszcze nie ustaliła sprawcy, ale prawdopodobnie osoba zawieszająca materiały wyborcze tez nie posiadała zgody właściciela nieruchomości. To także jest wymagane przez kodeks wyborczy.

- Policjanci ustalili osoby odpowiedzialne za ten czyn – mówi mł. Asp. Monka Łyko z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. – To dwaj mężczyźni w wieku 34 i 68 lat, mieszkańcy gminy Głogówek. Obaj już usłyszeli zarzuty zniszczenia cudzego mienia. Grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności lub kara grzywny do 500 złotych.

Pierwszy przypadek zniszczenia materiałów wyborczych, należących do jednego z kandydatów na burmistrza, zanotowali policjanci z Głogówka. Doszło do tego 27 lutego wieczorem. Dwaj początkowo nieznani sprawcy zniszczyli 5 banerów o łącznej wartości ok. 350 złotych.

Dwa przypadki zniszczenia zgłoszono dotychczas w Namysłowie, gdzie trwa bardzo intensywna akcja plakatowa aż 6 kandydatów na burmistrza.

- W pierwszym przypadku policjantom udało się ustalić podejrzanego. Wniosek o jego ukaranie trafi do sądu – mówi Łukasz Wróblewski z KPP w Namysłowie. – W drugim przypadku doszło do pocięcia ostrym narzędziem banerów kandydatów na burmistrza i do rad. Tu postępowanie jeszcze jest prowadzone.

Zniszczenie materiałów wyborczych może być przez policję traktowane jako zniszczenie mienia. W tym przypadku wartość szkody decyduje o kwalifikacji prawnej. Do 800 złotych takie zachowanie jest wykroczeniem, za które grozi mandat lub grzywna. Powyżej 800 złotych to przestępstwo, o winie i karze decyduje sąd, który może nałożyć grzywnę do 5 tysięcy złotych, albo zdecydować o ograniczeniu wolności np. przez prace społeczne.

Materiały wyborcze opatrzone logo i nazwą komitetu wyborczego mogą być też uznane za ogłoszenie publiczne. W tym przypadku karane grzywną do 5 tysięcy złotych jest też zamazywanie napisów.