Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Protest pod urzędem miasta w Nysie. "Jak będzie trzeba pójdziemy do samego Pana Boga"

- Liczymy, że burmistrz, kierując się dobrem mieszkańców, nie zgodzi się na tą inwestycję. Jeśli tak się nie stanie pójdziemy nawet do Pana Boga, żeby to zablokować – mówią ludzie.

Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy, który wyszedł do protestujących, a także w zastępstwie nieobecnego Kordiana Kolbiarza spotkał się z mieszkańcami w środę (22 maja) tłumaczy:

- Burmistrz Nysy jako organ administracji samorządowej jest zobowiązany do prowadzenia postępowań w ramach narzuconego prawa. Jednym z nich jest możliwość uzyskiwania decyzji środowiskowych na realizowanie inwestycji. W tym postępowaniu, w zakresie biogazowni metanowej, przedsiębiorca złożył tzw. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Na podstawie KIP, która jest konsultowana z takimi podmiotami jak Wody Polskie, RDOŚ czy Sanepid, burmistrz wydał postanowienie o nałożeniu raportu środowiskowego na tę inwestycję. Teraz trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Raport jest upubliczniony, mieszkańcy Domaszkowic docierają do niego, a w środę mieliśmy w tej sprawie spotkanie w świetlicy. Było ok. 200 osób. Podczas spotkana usłyszałem o argumentach, jakie podnoszą mieszkańcy i one będą brane pod uwagę podczas przygotowywania projektu decyzji. Teraz czekamy na informacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat raportu, który został mu przesłany do zaopiniowania. Mając komplet dokumentów, opinii, raport, informacje ze strony mieszkańców – burmistrz przygotuje decyzję. Na tym etapie postępowania nie będę ferował wyroków, bo jest to nieuprawnione, a nie chciałbym zostać posądzony o stronniczość – mówi wiceburmistrz.