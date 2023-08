Mieszkańcy Szymiszowa dopięli swego. Fabryka przetwarzania zużytych baterii z samochodów elektrycznych nie powstanie

Spółka Lincoln Storm zapowiedziała minionej zimy, że będzie przetwarzać w Szymiszowie pod Strzelcami Opolskimi zużyte baterie pochodzące z samochodów elektrycznych. To firma, której kapitał pochodzi z Wysp Brytyjskich.

Firma wygrała przetarg na zakup gminnej nieruchomości o wielkości 2,5 hektara, która w planie przestrzennym widnieje jako tereny przemysłowe.

By zabezpieczyć transakcję, inwestor musiał wcześniej wpłacić na konto gminy pół miliona złotych w formie wadium. Miała być to swego rodzaju „gwarancja”, że po wygraniu przetargu, oferent kupi działkę. Grunty zostały wylicytowane za kwotę ok. 5 mln zł.

W ramach inwestycji spółka Lincoln Storm zamierzała postawić m.in.:

4 hale

budynek produkcyjny

biurowiec

szereg mniejszych obiektów towarzyszących

Prace budowlane były podzielone na etapy, a w kolejnych miało powstać łącznie 30 budynków wraz z parkingiem i drogami wewnętrznymi.