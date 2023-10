Mniejsze przedsiębiorstwa siłą powiatu namysłowskiego. To jednak dobre miejsce również na większe inwestycje

Trzy duże fabryki

Głównymi pracodawcami są duże zakłady znajdujące się w samym Namysłowie. Są to inwestorzy zagraniczni. Jednym z nich jest Velux, czyli duńskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Hørsholm specjalizujące się w produkcji okien dachowych, świetlików, okien do płaskiego dachu, a także rolet i żaluzji, systemów inteligentnego domu i produktów montażowych przeznaczonych do instalacji okien dachowych. Drugi to Diehl Controls, który jest czołowym, międzynarodowym producentem i dostawcą urządzeń sterujących dla sprzętów gospodarstwa domowego, wykorzystujących energooszczędne rozwiązania oraz systemy komunikacji bezprzewodowej. Trzecim zakładem na terenie powiatu jest Nestle, które jest największym przedsiębiorstwem spożywczym na świecie oraz światowym liderem w produkcji odżywek dziecięcych, mleka w proszku, kawy rozpuszczalnej, lodów, wód mineralnych oraz karmy dla zwierząt.

Jednakże wszystkie te zakłady w ostatnim czasie zredukowały liczbę zatrudnionych pracowników.