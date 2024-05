Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej. Melomani z kocykami mile widziani

– Często docierają do mnie wiadomości od osób, które występowały na festiwalu w poprzednich latach. Oni cieszą się, że to miejsce żyje i wracają tu z rodzinami, by np. pokazać dzieciom wydarzenie, za sprawą którego rozwinęła się ich kariera zawodowa – mówi Barbara Hortyńska, dyrektor artystyczna, która w tym roku – z okazji jubileuszowej edycji wydarzenia - odznaczyła przyjaciół festiwalu Kwitnącą Azalią. Pierwsze odznaki trafiły do Agnieszki Kamińskiej z departamentu kultury, sportu i turystyki UMWO, wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcy oraz Tomasza Ganczarka, prezesa spółki Moszna Zamek.