Na psim wybiegu w Nysie buldog pogryzł innego psa i jego właścicielkę. Interweniowała policja

Urządzona w 2019 roku psia Eko Strefa w Nysie znajduje się na terenie miejskich plant przy Alei Duńczyków. To 13 arów zagrodzonego płotem terenu zielonego, wydzielonego z plant miejskich i przeznaczonego specjalnie na wybieg dla czworonogów. Zgodnie z miejskim regulaminem utrzymania porządku i czystości w Nysie na terenie zielonym psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy ras agresywnych w kagańcach. W psiej strefie nakaz smyczy nie obowiązuje, o ile pies nie jest zagrożeniem dla innych zwierząt. Psów agresywnych, chorych lub w okresie rui wcale nie można tu przyprowadzać.

W niedzielę 5 listopada ok. godziny 15 mieszkanka Nysy przyszła ze swoim psem do strefy i wypuściła go na wybieg. W pewnej chwili jej pupil został zaatakowany przez również biegającego luzem psa przypominającego rasa buldoga. Właścicielka chciała bronić swojego pieska i chwyciła buldoga, żeby go odciągnąć. A wtedy sama została pogryziona w rękę, doznała rany szarpanej. Rany od pogryzień odniósł też jej podopieczny.