Obywatelska Kontrola Wyborów gotowa do monitorowania przebiegu wyborów. Proces wyborczy musi być uczciwy, rzetelny i wiarygodny

Robert Węgrzyn, koordynator regionalny Obywatelskiej Kontroli Wyborów, podkreślił znaczenie tej inicjatywy.

- Jesteśmy gotowi i kompletni do przypilnowania najbliższych wyborów parlamentarnych. Ponad 2000 osób będzie nas reprezentować we wszystkich komisjach wyborczych. Będą to zarówno członkowie Komisji Wyborczej, jak i mężowie zaufania. Mamy swój wewnętrzny system, który pozwoli raportować wyniki bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli te wyniki szybciej niż PKW – tłumaczy Robert Węgrzyn.