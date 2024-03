Oni powalczą o stanowiska burmistrzów i wójtów w Kluczborku oraz w powiecie kluczborskim

Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie i Lasowicach Wielkich:

Wybory samorządowe 2024 - kandydaci na burmistrza Kluczborka

- Na koniec tej kadencji Jarosław Kielar będzie miał około 69 lat. Z całym szacunkiem do wieku, ale to chyba przesada. Czy w tym wieku będzie w stanie zapewnić energię na rozwój? - pyta głośno w kampanii Piotr Pośpiech.

W tym roku Jarosław Kielar (Ziemia Kluczborska) ma dużo poważniejszego przeciwnika. Jest nim Piotr Pośpiech (należy do PSL-u, ale w wyborach samorządowych utworzył swój lokalny komitet Stąd Jesteśmy). To były starosta kluczborski, aktualny wicewojewoda opolski. Wicewojewodą został dopiero pod koniec stycznia tego roku, a już po dwóch miesiącach chce zmienić stanowisko na burmistrza Kluczborka.

Wybory samorządowe 2024 - kandydaci na burmistrza Wołczyna

Wybory samorządowe 2024 - kandydaci na burmistrza Byczyny

W tegorocznych wyborach z Iwoną Sobanią wygrać chcą policjant Piotr Godziszewski oraz Maciej Tomaszczyk, który kiedyś był sekretarzem gminy zarówno u burmistrza Ryszarda Grünera, jak i Roberta Świerczka. Zwolniła go z pracy Iwona Sobania. Maciej Tomaszczyk odwołał się do sądu pracy. Tam przegrał jednak sprawę. Dzisiaj jest sekretarzem gminy Kluczbork i to teraz on w wyborach chciałby zwolnić Iwonę Sobanię ze stanowiska burmistrza Byczyny.