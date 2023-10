Orlen Superliga. Gwardia Opole wygrała po rzutach karnych z MMTS-em Kwidzyn. To było niezwykłe widowisko! [ZDJĘCIA]

Zacięty przebieg rywalizacji nie był szczególnym zaskoczeniem zważywszy na to, że obie drużyny dość podobnie rozpoczęły sezon. W nieznacznie lepszym położeniu do meczu przystępował zespół z Kwidzyna, który w siedmiu wcześniejszych kolejkach zgromadził 10 punktów. W tym samym czasie gwardziści uzyskali z kolei osiem "oczek".

Ekipa z Opola zdecydowanie lepiej spisuje się jednak jak dotąd w meczach u siebie i potwierdziła to też na początku potyczki z MMTS-em. Dzięki bardzo dobrej grze w obronie, gospodarze wypracowali sobie kilka okazji do wyprowadzenia kontrataków i zdobycia "łatwych" bramek. To sprawiło, że w 17. minucie wygrywali już 10:6.

A chwilę później wyborną sytuację do podwyższenia wynik miał Fabian Sosna. Przegrał on jednak pojedynek "sam na sam" z bramkarzem gości Łukaszem Zakretą i ... od tego czasu gra Gwardii kompletnie się załamała. W drugim kwadransie pierwszej połowy była ona cieniem samej siebie. Dość powiedzieć, że do przerwy jej zawodnicy zdołali zdobyć jeszcze tylko dwa gole. W tym czasie za to szczypiorniści z Kwidzyna byli zdecydowanie skuteczniejsi. Do tego stopnia, że na półmetku to oni prowadzili 15:12.