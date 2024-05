Plaga szczurów na osiedlu Dambonia w Opolu. „Ciągniemy losy, na kogo padnie w danym dniu”

Problem nie jest nowy, ale nasi rozmówcy skarżą się, że w ostatnim czasie nastąpiło nasilenie. Szczególnie dotkliwie odczuwają go pracownicy lokali gastronomicznych w rejonie pasażu handlowego na ul. Dambonia.

– Jeśli mam do wyrzucenia odpady bio, tak planuję sobie pracę, żeby zrobić to do godziny 15 – mówi jedna z naszych rozmówczyń, która pracuje w takim lokalu. – Im później, tym większe prawdopodobieństwo, że natknę się na szczury. Doszło już do tego, że ciągnęliśmy ze współpracownikami losy, kto w danym dniu pójdzie wynieść śmieci, bo szczury potrafiły wyskoczyć z kubła. Najgorzej jest wtedy, gdy trzeba przejść po porozrzucanych kartonach. Boimy się, że nadepnięty gryzoń wyskoczy spod nich i nas ugryzie. My naprawdę obawiamy się o swoje bezpieczeństwo. One rozbestwiły się do tego stopnia, że nawet niespecjalnie uciekają na widok człowieka.