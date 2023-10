Racibórz na mapie Opolszczyzny? Marcin Oszańca z PSL chce powiększenia naszego województwa. "Są ku temu dobre podstawy"

Lider PSL argumentował, że pomysł przyłączenia Raciborza do Opolszczyzny ma na celu rozwój regionu, a nie jego podział. Wskazał na opublikowany raport Instytutu Sobieskiego, który zaleca utworzenie 12 województw w Polsce, co w praktyce oznaczałoby rozbiór Opolszczyzny.

W trakcie konferencji prasowej Oszańca, kandydat do sejmu z listy Trzeciej Drogi podkreślił, że jego pomysł wzbudził duże zainteresowanie i stał się tematem debaty zarówno w mediach, jak i wśród kandydatów do parlamentu.

Na tym pomyśle zyska cała Opolszczyzna i sam Racibórz

Pomysł Marcina Oszańcy zdobywa również poparcie mieszkańców Raciborza, którzy są zainteresowani przyłączeniem do Opolszczyzny, co sprawiłoby, że ich miasto stałoby się trzecim co do wielkości miastem województwa - zaraz po Opolu i Kędzierzynie-Koźlu.

- Mieszkańcy Raciborza oraz samorządowcy i przedsiębiorcy są coraz bardziej zaangażowani w tę koncepcję, widząc w niej szansę na rozwój swojego miasta – przekonuje Oszańca.

Marcin Oszańca apeluje do mieszkańców województwa opolskiego, by w nadchodzących wyborach głosowali na kandydatów, którzy dążą do rozwoju regionu, inwestycji w infrastrukturę, uczelnie wyższe i rozwijają miasta.

- W odniesieniu do obaw dotyczących finansów i odebrania środków unijnych, zapewniam, że to pomysł na przyszłość, który musi być poprzedzony referendum i negocjacjami unijnymi. Decyzja o ewentualnym przyłączeniu Raciborza byłaby podjęta dopiero w nowej perspektywie finansowej – wyjaśnia lider PSL w regionie.

Oszańca apeluje do mieszkańców województwa, by chronili swoją tożsamość regionalną i nie dawali się zwieść kandydatom, którzy opowiadają się za podziałem województwa. Argumentuje, że dzięki przyłączeniu Raciborza do Opolszczyzny, region zyska na znaczeniu, a mieszkańcy Raciborza nie stracą finansowo.