Radny Sławomir Batko: "Prezydent Opola utworzył z miasta prywatny folwark"

Warto na początku podkreślić, że pan Sebastian P. jest jedną z najbardziej zaufanych osób prezydenta Wiśniewskiego. Pomimo tego, że jest to osoba której postawiono poważne zarzuty w związku z pracą w WiK, zarzuty niejako potwierdzone przez sąd, bo przecież został zabezpieczony majątek pana P., to mimo wszystko nie stracił on zaufania prezydenta miasta. Trzeba powiedzieć, że utworzenie dla niego stanowiska kontrolera wewnętrznego w MOSiR-e brzmi jak ponury żart.

Oczywiście, że funkcjonuje taka komórka w Ratuszu, jednak jak rozumiem, dostrzeżono potrzebę zorganizowania takiego stanowiska w MOSiR. Nie wiem co i kogo miałby kontrolować pan P.. Być może prezydent dostrzegł tam jakąś potrzebę i sposobność. Ja podejrzewam, że jest to stanowisko fikcyjne, gdzie pana P. można włożyć po aferze w WiK. Jak mają czuć się osoby kontrolowane przez tego człowieka? To upokarzające. Widać, że prezydent Wiśniewski wychodzi z założenia, że może zrobić wszystko. Nie interesuje się opinią mieszkańców, nas radnych. Uczynił z miasta swój prywatny folwark, gdzie zatrudnia kolegów.

Po pierwsze już dziś realizując inwestycje takie jak budowa stadionu, to musimy pamiętać, że one są na kredyt. Stadion częściowo za sprzedane akcje WiK miasto pozyskało 100 mln złotych, które będzie musiało spłacić na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju. WiK musi kredyt spłacać, kosztem dywidendy wypłacanej do miasta. Dziś Opole jest zadłużone na ponad pół miliarda złotych, a prezydent chce zaciągać kolejne kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Umówmy się, że dziś w Opolu aquapark nie jest potrzebne, dodatkowo Unia Europejska nie dokłada się do nich. Nie wiem skąd pan prezydent te środki pozyska, a trzeba wskazać, że sama dokumentacja projektu kosztowała 8 mln złotych. To ile będzie kosztować cała inwestycje, biorąc pod uwagę, że trzeba wyburzyć stojący w tym miejscu stadion? Ile będzie kosztować utrzymanie tej infrastruktury? Takie inwestycje są zazwyczaj deficytowe, miasto musi do nich dokładać. Widać to po dużo większych gminach, które mają problem z utrzymaniem tego rodzaju infrastruktury. Należy zadawać sobie pytanie jak utrzymać te obiekty, jednak w Opolu nikt tego nie robi. Prezydent żyje w innej rzeczywistości, jakby nie potrafił działać w sposób przemyślany.