Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wsparł opolskich konfederatów

- Wspólny start w wyborach samorządowych Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców daje wyborcom ofertę wyjścia poza jałową rywalizację klinczu obozu pisowskiego i obozu platformersko-lewicowego - powiedział Krzysztof Bosak. - Uważamy, że Polska na poziomie samorządów, tak jak na poziomie politycznym, potrzebuje odnowy, potrzebuje prawdziwej, obywatelskiej kontrrewolucji ludzi, którzy staną po stronie zwykłych Polaków, będą reprezentować ich interesy.

Lider Konfederacji przedstawił wyborcze priorytety swojego ugrupowania, wśród których są: rozbijanie lokalnych układów, zachęcanie do posiadania własnego domu, energetyka na poziomie samorządu, polska zdrowa żywność i swoboda przemieszczania się rzeczy. W tym ostatnim zagadnieniu chodzi o walkę z zakazami wjeżdżania do niektórych miast samochodów dopuszczonych prawem do poruszania się po polskich drogach.

Podczas konferencji przedstawiono także kandydata Konfederacji na funkcję prezydenta Opola, a jest nim wieloletni działacz środowisk wolnościowych Ryszard Skawiński., który przedstawił tematy, na jakich opiera się lokalna kampania samorządowa ugrupowania w Opolu.