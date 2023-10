Rekordowa frekwencja wyborcza w Polsce, a Opolszczyzna znów na końcu. Opolanie nie mają jednak się czego wstydzić

Niektórzy żeby oddać głos musieli poczekać do 2 w nocy

Profesor zauważył, że obwodowe komisje wyborcze mają zbyt dużą liczbę mieszkańców do obsłużenia, co prowadziło do długich kolejek i czasami konieczności głosowania przez kilka godzin po zamknięciu większości lokali wyborczych. Najdłużej głosowano we Wrocławiu, gdzie wyborcy swój głos oddawali nawet po godz. 2 w nocy!

Polacy zaczynają bardziej interesować się polityką i przyszłością kraju

Głównym pytaniem pozostaje, co skłoniło miliony ludzi, którzy wcześniej nie brali udziału w wyborach, do wzięcia udziału w głosowaniu w tym roku. Profesor Drosik uważa, że jest to punkt wyjścia do dalszych badań, ale to, że ludzie wzięli udział w procesie wyborczym, jest pozytywnym sygnałem. To oznacza, że zaczynają bardziej interesować się polityką i przyszłością kraju.