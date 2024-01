Rewolucja komunikacyjna w Opolu rozpocznie się od ul. Ozimskiej. Jazdy po mieście trzeba będzie nauczyć się od nowa

- Od pewnego czasu pracujemy nad tym, aby ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum miasta. Stąd też niedawno zakończyliśmy przebudowę ulicy Zwierzynieckiej, co umożliwiło zmiany i wprowadzenie nowej organizacji ruchu na tym obszarze. Ponadto chcemy promować korzystanie z komunikacji miejskiej. W tym celu, zgodnie z koncepcją, jeden pas w kierunku centrum ma zostać wydzielony na buspas. Dodatkowo dzięki planowanym zmianom utworzymy nową przestrzeń, która zostanie wykorzystana na drogę dla pieszych i rowerzystów. Należy zaznaczyć, że do tej pory ten odcinek ulicy Ozimskiej nie był przyjazny rowerzystom i zamierzamy to zmienić – tłumaczy Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.