Ryby znów giną w Kanale Gliwickim. Złota alga po roku się uaktywniła, jej toksyny są śmiertelnie groźne. Wojewoda zakazał korzystania

- Podstawowy powód, to znaczący wzrost zasolenia kanału. Źródłem zasolenia są zakłady wydobywcze, kopanie. Może to być także spowodowane brakiem wody – mówi ichtiolog z Uniwersytetu w Olsztynie i specjalista od praktycznych metod ochrony ryb prof. Bogdan Wziątek. - To zasolenie jest już porównywalne do Bałyku w strefie przybrzeżnej, o czym świadczy znaleziony w kanale glon morski. W litrze wody z kanału mamy 2 gramy soli. Można właściwie kisić ogórki. To aktywuje algę, żeby się namnażała.

Będzie druga bariera biologiczna

200 pracowników Wód Polskich monitoruje wodę i brzegi Kanału Gliwickiego. Do badań inspekcji weterynaryjnej trafiły martwe ryby, Inspekcja Ochrony Środowiska bada wodę na zawartość złotej algi i jej toksyny. W II sekcji Kanału Gliwickiego poruszają się tylko dwie łodzie, aby maksymalnie ograniczyć mieszanie wody, co może stresować algi i powodować dodatkowe wyrzuty toksyn. Tych łodzi się nie przenosi na inne odcinki, żeby na nie przenosić razem z nimi alg na inne wody.

Od czwartku codziennie zbiera się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w Opolu. Sztab zdecydował, że we wtorek 12 września po południu w poprzek kanału przy jego ujściu do Odry ustawiona zostanie dodatkowa zapora bioabsorbcyjną ze słomy, żeby zneutralizować złotą algę i utrudnić jej przedostanie się do Odry.

Opozycja ma inne dane o stratach

- W nocy z piątku na soboty służby państwa, w głównej mierze Wody Polskie starały się tuszować rozmiar katastrofy ekologicznej, czyszcząc koryto, bo to jest dla nich niekorzystne wyborczo – mówił poseł Zembaczyński. - To skandal. Rozmawialiśmy ze świadkami. Żądamy wyjaśnień. Świadkowie twierdzą, że w niedzielę wyciągnięto ok. 130 g ryb, a raporty mówią o 30 kg.

- Kanał Gliwicki jest droga wodną która nie jest dopuszczona do ruchu nocnego. Ze względu na bezpieczeństwo nocne rejsy się nie odbywają – odpowiada na to dyrektor RZWG Wody Polskie w Gliwicach Mirosław Kurz.

Zabrać ryby z wody

- Już wtedy było wiadomo, że złotej algi z Kanały Gliwickiego się nie pozbędziemy i jest tylko kwestią czasu kiedy dojdzie do toksycznego zakwitu. Gdyby wojewoda podjął w czerwcu decyzję o odłowie ryb, przerzuceniu ich do Odry czy nawet o sprzedaży, to sytuacja byłaby nie dramatyczna. Ryby są częścią majątku skarbu państwa. Wojewoda i Wody Polskie mają obowiązek o nie dbać.