Szykuje się spory remont obwodnicy północnej Opola. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie. Pojawi się na nim lewoskręt

Po wakacjach ma ruszyć remont na obwodnicy północnej Opola. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, prace będą przeprowadzone na fragmencie o długości około 1,5 kilometra.

- Rozpoczną się na skrzyżowaniu z obwodnicą piastowską, a zakończą za punktem ważenia pojazdów w okolicy Wrzosek - informuje Mariusz Chałupnik, inspektor do spraw komunikacji społecznej w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

Wymiana nawierzchni na całej szerokości drogi to nie jedyna zmiana, do jakiej dojdzie na remontowanym odcinku.

W ramach inwestycji na obwodnicy utworzony zostanie również lewoskręt w ulicę Bierkowicką, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.

- Obecnie przygotowujemy się do przetargu na wyłonienie wykonawcy tych prac - dodaje Mariusz Chałupnik. - Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to remont rozpocznie się po wokacjach, najprawdopodobniej we wrześniu.