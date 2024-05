Trwa przebudowa ulicy Pieloka w centrum Olesna. Tak będzie wyglądać rondo przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym

Od połowy kwietnia zamknięta jest część ulicy Pieloka w Oleśnie. Jest to droga dojazdowa do urzędu miejskiego i starostwa powiatowego. Ulica Pieloka jest ulicą jednokierunkową tylko tymczasowo i tylko na niespełna 200-metrowym odcinku.

Pieloka to jedna z głównych ulic w Oleśnie, przy której mieszczą się urzędy, szkoła oraz kościół parafialny. Biegnie od oleskiego rynku i aż do Małego Przedmieścia jest deptakiem miejskim. Później od Małego Przedmieścia jest drogą z ruchem uliczny i biegnie aż do urzędu miejskiego i starostwa powiatowego, gdzie kończy się na skrzyżowaniu z ul. Dworcową i Powstańców Śląskich.

Przy ulicy Pieloka w Oleśnie oprócz magistratu i starostwa zlokalizowane są także: szkoła podstawowa nr 1, ośrodek zdrowia oraz kościół parafialny pw. Bożego Ciała.

Przebudowa ulicy Pieloka będzie kompleksowa. Prace zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie wymieniana jest nawierzchnia chodnika, wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne.