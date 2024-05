Zburzono XIX-wieczny szpital w Oleśnie. Dzisiaj na jego miejscu stoi supermarket

Historie o rzekomo nawiedzonym szpitalu do dzisiaj krążą w internecie. Zaintrygowani miłośnicy urbexu (czyli eksploracji niedostępnych, opuszczonych budynków) dopytują, gdzie znajduje się ten budynek.

Problem w tym, że dzisiaj do gmachu przy Wielkim Przedmieściu 2 w Oleśnie mogą wejść bez problemu, ale z wózkiem na zakupy. W środku nie znajdą już pozostawionych sprzętów szpitalnych, tylko cukier i mąkę. Stary budynek został bowiem niemal w całości zburzony, a w jego miejsce zbudowano supermarket.

I to mimo tego, że stary szpital był budynkiem zabytkowym (ale wpisanym tylko do ewidencji, a nie rejestru zabytków), a jego nabywcy zobowiązali się do zachowania jego zabytkowej monumentalnej bryły.

Biznesmeni jednak wyprowadzili urzędników w pole, a przepychanki w sprawie XIX-wiecznego szpitala świętej Anny trwały pięć lat.

W 2007 roku starostwo powiatowe w Oleśnie sprzedało stary szpital za 351 tysięcy złotych biznesmenom z Katowic i Sosnowca. Cena była niewielka, jak na taki budynek w środku miasta, przy drodze krajowej nr 11, ponieważ przedsiębiorcy mieli zachować **bryłę szpitalnego budynku powstałego w latach 1858-59.