W nocy w Opolu może być nawet minus 20 stopni Celsjusza. Służby ostrzegają przed silnym mrozem

Według prognoz temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek (8/9 stycznia) może spaść nawet do minus 20 stopni Celsjusza. W związku z tym wydane zostało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia - silny mróz.

- Prognozuje się temperaturę minimalną od -20°C do -16°C w nocy 08/09.01 oraz od -16°C do -13°C w nocy 09/10.01. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -6°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w komunikacie IMGW