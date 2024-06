W tym pałacu w Minkowskiem miał być ukryty skarb Niemców. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko

48 skrzynie ze złotem ukryte w pałacu na Opolszczyźnie

Tak wygląda w środku okazały pałac w Minkowskiem, w który mają być ukryte skarby:

Zdjęcia aktualnego stanu wnętrz pałacu XVIII-wiecznego pałacu w Minkowskiem zrobiła Paulina Frątczak z Fundacji Vestigium, która od lat interesuje się dawnej posiadłości generała von Seydlitza.

Poszukiwacze skarbów do dzisiaj szukają tego nazistowskiego złota i doszukać się nie mogą. Jedyne, co udało im się do tej pory wykopać, to 20-groszowa moneta z 1948 roku...