Waldemar Gaida będzie starostą strzeleckim. Sukces Śląskich Samorządowców w wyborach samorządowych 2024

Wynik Śląskich Samorządowców w tych wyborach był jedną z największych niewiadomych. Mniejszość niemiecka sporo zaryzykowała zmieniając wieloletni szyld - do samego końca nie było pewne, czy elektorat odnajdzie swoich kandydatów na listach do głosowania.

Śląscy samorządowcy osiągnęli jednak sukces.

- Wygląda na to, że mniejszość niemiecka dziś pije szampana, ryzyko się opłaciło. Sukces nie jest może oszałamiający, ale to coś więcej niż tylko utrzymanie się na powierzchni - zauważył Błażej Choroś, politolog UO analizując wynik do sejmiku województwa.