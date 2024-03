Waldemar Hartman z Polski 2050 pozwał w trybie wyborczym polityka Konfederacji

Waldemar Hartman złożył w piątek 15 marca wniosek do Sądu Okręgowego w Opolu o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym.

Jest to odpowiedź na konferencję prasową KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy z 14 marca. W jej trakcie Konfederacja poinformowała o tym, że składa doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Adama Gomołę, który miał proponować miejsce na liście wyborczej za przelanie pieniędzy na konto firmy marketingowej należącej do swojej znajomej Barbary Łabędzkiej, szefowej sztabu Polski 2050 w regionie.

Ponadto przedstawiciele Konfederacji apelowali, by śledczy prześwietlili liderów listy Trzeciej Drogi w wyborach do sejmiku, w tym również Waldemara Hartmana.

Kandydat Trzeciej Drogi do sejmiku zwrócił uwagę podczas swojej konferencji prasowej, że Daniel Szkarupski z Konfederacji sam stwierdził, iż nie ma żadnych dowodów na możliwość popełnienia przestępstwa przez Hartmana.