Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem?

Na Facebooku jest nawet profil o nazwie Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Jego motto brzmi: „Najlepszą rzeczą w Wołczynie jest pociąg do Kluczborka". To jest zresztą hasło jednego z memów.

Na innym z żartobliwych memów na tablicy wjazdowej do miasta jest nazwa Drożdżyn. To nawiązanie do fabryki drożdży, która kiedyś działała pod nazwą Śląska Fabrykę Drożdży i Wódek, a dzisiaj to Lesaffre Polska SA.

Nadal jednak drożdżownia nadaje wołczyńskiemu powietrzu specyficzny zapach.

Wołczyn to jedyne opolskie miasteczko z obowiązującą prohibicją! W 2018 roku burmistrz Jan Leszek Wiącek, aby walczyć z plagą pijaństwa, wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Już od sześciu lat w Wołczynie obowiązuje zatem nocna prohibicja.