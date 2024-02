Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Opola? Z całą pewnością nie będzie miał łatwego zadania

W rozmowie z naszą redakcją radny Nowak wykazał się powściągliwością, odnosząc się do tematu swojej potencjalnej kandydatury.

- Póki co, nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć tym spekulacjom. Ważne jest dla mnie, aby szanować procedury decyzyjne naszej partii – mówi Michał Nowak.

Rok wyborczy zapowiada się jako kluczowe wyzwanie dla struktur PiS w regionie, szczególnie po przegranych wyborach parlamentarnych w zeszłym roku. Nowak podkreśla znaczenie bezpośredniego kontaktu z wyborcami i prezentowania jasnych planów dotyczących przyszłości Opola. W jego przekonaniu, sukces wyborczy zależy nie tylko od liczby zdobytych miejsc w radzie miasta, ale przede wszystkim od skutecznego przekonywania mieszkańców do programu partii.

- Rozmowa z mieszkańcami i przedstawianie im naszych planów jest kluczowe. Musimy pokazać, co chcemy zrobić dla Opola, by nasze pomysły przekonały ich do głosowania na nas. Uważam, że Opolem można lepiej rządzić i można podejmować skuteczniejsze decyzje – podkreśla radny PiS.