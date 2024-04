Wybory samorządowe w Głubczycach rozstrzygnięte w pierwszej turze. Burmistrz się ostał, ale będą zmiany w radzie miasta

Frekwencja w gminie Głubczyce wyniosła 53,33%. To bardzo dobry wynik na tle województwa opolskiego, gdzie według danych z ponad 99% komisji do urn poszło 46,45% uprawnionych do głosowania.

W wyborach na włodarza gminy Głubczyce obecnie urzędujący burmistrz Adam Krupa (Platforma Obywatelska) zdołał pokonać w pierwszej turze swoje kontrkandydatki Elżbietę Słodkowską (Suwerenna Polska) i Justynę Zielińską (Prawo i Sprawiedliwość). Zrobił to przewagą zaledwie kilkudziesięciu głosów. Gdyby nie one, nastąpiłoby głosowanie w drugiej turze.

Adam Krupa - 4380 głosów (50,46%),

Justyna Zielińska – 2635 głosów (30,35%),

Elżbieta Słodkowska – 1666 głosów (19,19%).

To będzie kolejna już kadencja Adama Krupy na fotelu burmistrza Głubczyc. Funkcję tę sprawował w latach 2006-2007. Następnie zasiadał w sejmie. W 2014 roku ponownie został wybrany na burmistrza Głubczyc i nieprzerwanie piastuje to stanowisko. Startował z komitetu niepartyjnego.