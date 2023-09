XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy

Wskazał, że dobrym przykładem jedności kościoła jest pielgrzymka narodów, podczas której ludzie posługujący się różnymi językami są połączeni wiarą w jednego Chrystusa.

W odniesieniu do świętości biskup Pierskała powiedział, że każdy z nas jest powołany do świętości w miejscu, w którym się znajduje – jako pracownik, pracodawca, małżonek, rodzic, dziadek.

- Droga do świętości jest bardzo prosta – przekonywał biskup. – Droga do świętości zaczyna się od cichego zamykania drzwi. Jak ktoś jest zdenerwowany to nieraz trzaska drzwiami, żeby pokazać swoje oburzenie. Cicho zamykać drzwi to nie jest czasem proste, ale od tego zaczyna się świętość. W domu, pracy, szkole. To wymaga opanowania i myślenia o bliźnim.