Zarząd Regionu „S” uhonorował tych, którzy są członkami związku od 40 lat

Gościem na posiedzeniu był także pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Jałowiecki i on także został uhonorowany.

Piotr Krawczuk, dziękując za wyróżnienie, przypomniał, że świętuje w tym roku dwie bardzo ważne rocznice: 45 lat w związku małżeńskim i 40 lat w związku „Solidarność”.

- Nie byliśmy rewolucjonistami, chociaż byliśmy bohaterami – mówił Stanisław Jałowiecki. - To istotna różnica. Rewolucjoniści strzelają, myśmy nie strzelali, chociaż oskarżano nas, że mamy broń i przygotowujemy czarne listy, by wieszać komunistów. Wszystko nieprawda. To było inne bohaterstwo. Ojczyzna była jedna i o tę ojczyznę się upomnieliśmy.