Złote algi w Kanale Gliwickim i glony w Odrze. Jest plan jak z nimi walczyć

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Kanale Gliwickim znacznie zwiększyła w ilość złotej algi na litr wody.

W związku z tym w najbliższych dniach ma powstać zapora z bioabsorbentu ze słomy jęczmiennej na Kanale Kędzierzyńskim, który jest odnogą Kanału Gliwickiego. Podobną zaporę zastosowano na starorzeczu w Januszkowicach.

- Niestety, Kanał Kędzierzyński to rozsadnik złotej algi, bo w dużej mierze tam właśnie się ona pojawia w większych ilościach i stamtąd zaczyna się rozchodzić do Kanału Gliwickiego, zwłaszcza w sekcji drugiej – tłumaczy wojewoda. – Zapora na starorzeczu zadziałała znakomicie. Jak rozłożyliśmy tam absorbent, to z 19 milionów algi w litrze, jej ilość spadła do około 8 milionów. Mamy nadzieję, że to samo będzie, jeśli chodzi o Kanał Kędzierzyński. Chcemy w ten sposób rozsadnik opanować, zmniejszyć ilość złotej algi w litrze i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się do Kanału Gliwickiego. To jedno z działań, które bierzemy pod uwagę, a jest ich szereg.