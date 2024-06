Zmiana premiera? Komentarz polityczny Łukasza Żygadły

W Platformie Obywatelskiej oraz wśród koalicjantów ruszyły spekulacje na temat ewentualnej wymiary premiera. Na wypadek prezydentury Tuska lub po jego ponownym wyjeździe do Brukseli, bo i tu wszystko jest możliwe. Generalnie w strukturach panuje przekonanie, że gdyby zrealizował się wariant odejścia Donalda Tuska z rządu, to premierem mógłby zostać Tomasz Siemoniak. Obecny szef MSWiA oraz koordynator służb specjalnych, oraz - i to najważniejsze dla Opolan - poseł ziemi opolskiej. I nie jest to sprawa bez znaczenia.

Po pierwsze Siemoniak byłby pierwszym premierem RP w jakiś sposób związanym z Opolszczyzną, a to mogłoby przełożyć się na łaskawsze spoglądanie na nasz region pod względem inwestycji. Po drugie, nasi lokalni posłowie mieliby ułatwione zadanie poprzez lepsze dojście do ucha premiera, a to również mogłoby przełożyć się dla dobra naszego województwa. Zatem możemy powiedzieć, że to same plusy.