Znów wymyknęli się z obowiązków. Komentarz Bolesława Bezega

Jak samorząd jest duży i zorganizowany, to do obsługiwania potrzeb mieszkańców tworzy przedsiębiorstwa komunalne. Tak bywało nawet w słusznie minionych zamierzchłych czasach PRL-u. To wtedy miasto Opole stworzyło sobie firmę komunalną odpowiedzialną za ogrzewanie.

Najpierw grzali centrum, potem coraz to nowe blokowiska, rozbudowywali za nasze pieniądze sieć i podłączali różne nowsze i starsze osiedla, likwidowali lokalne kotłownie. Wszystko po to by zamiast tysiąca źródeł dymu i pyłów załatwić wszystko centralnymi coraz bardziej ekologicznymi kotłami. A gdy już w Opolu to co było do ogrzania zostało opasane siecią rur i liczników, spółka ruszyła na podbój rynków energetycznych w innych województwach. No i teraz daje zyski, a więc regularne wpływy do budżetu miasta.

Wszystko to pięknie, ale w ogniu optymalizacji wyników ekonomicznych, ktoś tam zapomniał, że spółkę powołano by mieszkańcom Opola żyło się łatwiej i lepiej. W efekcie parę lat temu, by lepiej to Państwu umiejscowić w czasie uściślę, że było to w trakcie dopiero co minionej kadencji samorządu, spółka ta odcięła położone w zasadzie w centrum miasta osiedle kwiatowe od swoich usług, bo jej się nie opłacało dostarczać ciepła do domków jednorodzinnych.

Mieszkańcom kazano kupić sobie kotły gazowe, a rury, pewnie pamiętające jeszcze PRL, wypruto z ulic. Ja się domyślam, że to pewnie chodziło właśnie o wiek tych rur, ale przecież nie po to się powołuje spółki komunalne, by przynosiły zyski, ale po to, by ułatwiać życie mieszkańcom. Likwidacja sieci ciepłowniczej urąga sensowi istnienia samorządu.