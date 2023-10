Życie po drugiej stronie ekranu. Mieszkańcy Strobic boją się hałasu i uciążliwości od strony zmodernizowanej „krajówki”

Auta osobowe i ciężarówki będą tędy pędzić „setką”. Wie pan, jaki to jest huk? – pyta jeden z mieszkańców Strobic w gminnie Pakosławice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowuje w tym miejscu 6 kilometrowy odcinek DK 46 z Nysy do Opola. Powstaje dwupasmowa droga szybkiego ruchu. Koło Strobic wzdłuż drogi już ciągną się ekrany akustyczne, ale kończą się kilkadziesiąt metrów za zjazdem do wioski od strony Nysy. 100 metrów dalej, za zieloną łąką stoi jeszcze kilka domów mieszkalnych.

- W strefie oddziaływania hałasu jest pięć domów, ale jeszcze dalej jest pół wsi – opowiada jeden z mieszkańców, który kolejny raz poprosił o interwencję mediów. - Poprosiliśmy na spotkaniu w GDDKiA o pokazanie dokumentów, wyników badań i pomiarów, które były podstawą do ustalenia zasięgu ekranów. Niczego nam nie pokazano.