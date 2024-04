Exit poll: Wybory do sejmiku województwa opolskiego wygrała Platforma Obywatelska

O godzinie 21:00 zakończyła się cisza wyborcza. Trzy największe stacje telewizyjne w Polsce (TVP, TVN i Polsat) zleciły przeprowadzenie badań exit poll. Wynika z nich, że wybory do sejmiku województwa opolskiego wygrała Platforma Obywatelska.

Jak podał Polsat News PO zdobyła 36,7 procent głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,2 procent głosów.

Według TVN24 Śląscy Samorządowcy otrzymali 13 procent głosów. Trzecia Droga miała dostać 8,1 procent głosów.

Niemal pewne jest, że władzę utrzyma Platforma Obywatelska. Może ona zwiększyć liczbę mandatów do 14, ale to za mało, aby samodzielnie rządzić. Śląscy Samorządowcy prawdopodobnie będą mieli co najmniej czterech radnych, co oznacza, że wejdą w koalicję z PO. Trzecia Droga może liczyć na co najmniej trzy mandaty. Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie się liczyło w podziale władzy, chociaż wprowadzą co najmniej 9 radnych.

Jak mówili nam jeszcze przed wyborami politycy PO, wprowadzenie do sejmiku 14 samorządowców byłoby odebrane za duży sukces.