Głos mieszkańców odrzucony, spalarnia powstanie w Groszowicach. Czy ta inwestycja jest nam potrzebna? Ratusz przekonuje, że jak najbardziej

Edward Obelga, przewodniczący komisji infrastruktury z klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego przywołał jednak opinię komisji, która wydała negatywną opinię ze względu na liczne wady natury formalno-prawnej wskazywane przez radców prawnych.

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski bronił budowy Centrum Zielonej Transformacji zaznaczając, że trzeba w końcu zająć się problemem zagospodarowania odpadami Opolan i tę sprawę skutecznie uporządkować. Przywołał liczne przykłady samorządów, w m.in. Brzegu, Kluczborku czy Kędzierzynie-Koźlu, które posiadają własny system gospodarowania odpadami.

- Dzisiaj mieszkaniec Opola wytwarza odpady i płaci w całości koszt przetworzenia tego odpadu, transportu i składowania. My proponujemy, aby mieszkaniec stał się właścicielem instalacji, która z tego odpadu, który on wytwarza, zrobi ciepło, prąd i jeszcze zagospodaruje odpady w taki sposób, że nie trafią one do dziury i będą śmierdzieć - tłumaczył obrazowo prezydent Wiśniewski.