Jeszcze w tym roku pociągi do Opola pojadą po nowych mostach. Pandemia nie zatrzyma remontu lini Opole-Kędzierzyn

Głubczyce nie będą białą plamą na kolejowej mapie Opolszczyzny

Samorządy dwóch województw - opolskiego i śląskiego - przystąpiły do udziału w programie Kolej Plus. Gdy tylko kilkusetmilionowa inwestycja zostanie zrealizowana, Głubczyce zyskają ponownie dostęp do linii kolejowej.