Katarzyna Czochara kandydatką Zjednoczonej Prawicy na burmistrza Prudnika. Jeśli wygra, straci mandat posła

Katarzyna Czochara na razie nie przedstawiła dziennikarzom szczegółów swojego wyborczego programu. Nie komentowała też szerzej mijającej kadencji obecnego burmistrza Grzegorza Zawiślaka.

- Wiele rzeczy zrobiono, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia, a może powinny być też robione inaczej. Obserwuje sytuację miasta, puste witryny i to dla mnie bolesna kwestia – mówiła Katarzyna Czochara. - Za rządów Zjednoczonej Prawicy udało się przyciągnąć prawie 700 milionów złotych do Prudnika i powiatu prudnickiego. My wspólnie, jak jedna wspaniała drużyna, będziemy tą droga kroczyć. Wspierać Prudnik, budować potencjał, który jest, ale do tej pory nie był odpowiednio wykorzystany. Prudnik zasługuje na impuls, na wsparcie.