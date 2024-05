Mandaty 2024. Nowe przepisy są bardzo surowe. Zobacz, jaki mandat i ile punktów ci grozi za te wykroczenia drogowe

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to:

14 marca 2024 r. weszły życie przepisy, które umożliwiają konfiskatę samochodu, którym kierował pijany kierowca. Samochód stracić ma każdy pijany kierowca i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Doszło już do pierwszych konfiskat samochodów!

- Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu to surowa kara, ale jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, może ona skutecznie zniechęcać do popełniania tych przestępstw – ocenił Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

- Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kierujących pojazdami - dodaje Mikołaj Krupiński. - Nawet 0,5 promila alkoholu w organizmie może wydłużyć czas reakcji nawet trzykrotnie.. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego - dodaje Mikołaj Krupiński.

Po zmianach w Kodeksie karnym, które weszły w życie 1 października 2023 r., recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu mogą spodziewać się kary do 3 lat więzienia.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy mogą orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy grozi kara od 3 do 16 lat więzienia.

Za jazdę samochodem w stanie po spożyciu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) mandat wynosi od 2500 zł do nawet 30.000 złotych.

W przypadku nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) pijany kierowca zapłaci do 60.000 zł. Do tego dochodzi kilkuletni zakaz prowadzenia samochodu oraz jednorazowo 15 punktów karnych.

Od 1 października 2023 r. do 3 lat więzienia grozi za samo prowadzenie pod wpływem dla osób ponownie złapanych na tym przewinieniu. Wprowadzono także karę od 5 do 16 lat pozbawienia wolności dla sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz od 3 do 16 lat więzienia, jeżeli poszkodowany dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.