Marcin Lorenc: Nie odpowiada mi obecny ton debaty politycznej

Stawiam pierwsze kroki w polityce. Zakładam, że takie tezy pana Arkadiusza Wiśniewskiego to efekt jego długiego, politycznego doświadczenia. Jestem kandydatem niezależnym, nie dostałem np. wytycznych od lidera, że mieszkając w Opolu mam startować w Gdańsku. Startuję z okręgu, w którym mieszkam i pracuję. Liczy się dla mnie wspólnota, doskonale znam potrzeby mieszkańców, współpracuję ponad podziałami politycznymi. Z Arkadiuszem Wiśniewskim współpracowaliśmy w ramach akademickiego sportu, z Andrzejem Bułą, marszałkiem województwa otworzyliśmy nowe laboratoria, a ze Sławomirem Kłosowskim, wojewodą opolskim w błyskawicznym tempie zorganizowaliśmy pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W przeciwieństwie do prezydenta Opola, zamiast obrażać kogoś w mediach społecznościowych, wolę konkretnie działać. Gdy on na Facebooku atakował kolejne osoby stające w mojej obronie, ja w tym czasie odbierałem czek na 10 milionów złotych. Dzięki ministerialnemu wsparciu wybudujemy na drugim kampusie naszej uczelni wielopoziomowy parking. Wiemy od studentów, że taki obiekt jest potrzebny.

W trakcie kampanii wyborczej dużo mówił pan o Politechnice Opolskiej.

To właśnie troska o politechnikę, o akademickość Opola była głównym powodem, dla którego zdecydowałem się kandydować do Senatu RP. Jesteśmy uczelnią techniczną w najmniejszym województwie w kraju. Wielokrotnie udowodniliśmy, że nie mamy powodów do kompleksów, prowadzimy badania naukowe na wysokim poziomie, awansujemy w prestiżowych, międzynarodowych rankingach.