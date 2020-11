Miało być groźnie, wyszło śmiesznie. Wojna patronatowa dyrektora TVP3 Opole. Są nowi chętni na "czarną listę"

Za poparcie uczestników protestów teatr "Kochanowskiego" skrytykował też Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, który kilka dni wcześniej przyrównał Strajk Kobiet do organizacji terrorystycznej. Poseł prawicy wyrażał też obawy o "kondycję Radia Opole". Powód? Jedna z dziennikarek poparła strajkujących. Wtórował mu Mateusz Magdziarz: "Jestem w szoku" - podkreślał.

A potem proszą do Mateusza Magdziarza, by je też wpisać na "czarną listę TVP3 Opole". "Takiej darmowej reklamy na cały kraj nie dostaniemy nigdzie" - argumentują.

Na profilu Opolskie Dziouchy pojawiła się informacja, że część osób zaangażowanych w ten projekt promujący lokalnych artystów pracowała kiedyś w TVP3 Opole. Twierdzą, że jest im "smutno patrzyć na to, co się tam teraz dzieje".

"Nie życzę żadnej z osób zarządzających tymi instytucjami aby poprzez stosowanie wymienionego symbolu zaczęły być kojarzone z atakami na księży, z aborcją na żądanie czy ohydnym i wulgarnym językiem. A to dzisiaj są znaki firmowe i postulaty OSK" - przekonuje dyrektor TVP3 Opole.

Zwróciliśmy się do dyrektora TVP3 Opole o odniesienie do całej sytuacji. Mateusz Magdziarz w odpowiedzi argumentuje, że błyskawica obecna na profilach instytucji kultury "obok wyrazu zwykłych ludzkich obaw dotyczących publikacji TK - niestety stała się też symbolem knajackich i obrzydliwych ataków na Kościół Katolicki. (...) W mojej opinii instytucja kultury powinna być wolna od polityki. Te „społecznościowe zagrywki” w wykonaniu biblioteki, galerii i teatru oceniam jako brak profesjonalizmu i brak dojrzałości".

"Mnie też proszę wypisać. Zawsze miło mi się wpadało do redakcji, pracują z Panem przesympatyczni i mądrzy ludzie. Niestety Pana wpis zniechęca by pojawiać się na antenie stacji, której Pan przewodniczy" - komentuje Agnieszka Okos z Fleur Design.

"Jeśli ktoś na kanwie mojej decyzji i jej uzasadnienia nie chce współpracować z TVP3 Opole – nie mam z tym żadnego problemu. Wolność wyboru. Wolność, której w zachowaniach MBP, GSW czy Teatru mnie zabrakło. Bo rozumiem, że dyrektorzy tych instytucji decydując się na taką identyfikację są pewni, że taki pogląd wyrażają wszyscy pracownicy? Jeśli nie to właśnie podeptano ich prawa i wrzucono do jednego worka z symbolem czerwonej błyskawicy" - przekonuje.

Błyskawica ta pojawiła się też niedawno na facebookowym profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Dyrektor TVP3 Opole określa to mianem "pokazówki" i zapowiada zawieszenie współpracy także z tą instytucją.

Ratusz: Patronat TVP3 Opole to żaden honor

Do kwestii odbierania patronatów MBP i GSW odniosła się Katarzyna Oborska-Marciniak. To była dziennikarka wieloletnia TVP3 Opole, a obecnie rzeczniczka opolskiego ratusza. Rozpoczęła w nim pracę wiosną 2016 roku, gdy Mateusz Magdziarz odchodził do telewizji z tego urzędu.