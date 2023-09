Witold Zembaczyński mówi o hejcie i atakowaniu rodzin polityków. "Pięknie przyłapany na hipokryzji"

Faktyczny sprawca został już zatrzymany przez policję i we wtorek (5.09.2023) ma usłyszeć zarzuty. W poniedziałek Witold Zembaczyński był gościem Radia Opole. Skarżył się na antenie, że Paweł Kukiz w odpowiedzi na zarzuty w długim i emocjonalnym wpisie na Facebooku nastąpił na jego rodzinę.

O Witoldzie Zembaczyńskim (nr 3. na opolskiej liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu) w ostatnich dniach znów zrobiło się głośno. Zaczęło się od oskarżeń jakie skierował wobec posła Pawła Kukiza (nr 1. opolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości). Zembaczyński zarzucił Kukizowi polityczną korupcję, która miała polegać na finansowaniu jego fundacji w zamian za zbliżenie do rządu PiS. W weekend poseł Koalicji Obywatelskiej poinformował, że jeden z mieszkańców mu groził a później wybił szybę w samochodzie. W mediach społecznościowych przekonywał, że nieformalną odpowiedzialność za ten atak ponosi... Paweł Kukiz.

- Wie pan, co czuje mój szesnastoletni syn? Cała rodzina, moi bliscy? - żalił się na antenie radia poseł Zembaczyński.

Skandaliczne słowa Zembaczyńskiego o Patryku Jakim i jego rodzinie

Dziennikarz przyznał swojemu rozmówcy, że nie powinno się wyciągać spraw rodzinnych do politycznej walki. I przypomniał Zembaczyńskiemu, że w 2018 roku zaatakował ówczesnego posła Patryka Jakiego, że ten rzekomo wykorzystuje swojego chorego syna do politycznej promocji. Te skandaliczne słowa skrytykowali wówczas nawet polityczni sojusznicy parlamentarzysty KO.

Szokujące słowa posła KO. "Je**ć PiS to przewodnie hasło mojej misji politycznej"

- Każdy mój pojazd posiada napis "Je**ć PiS", bo dokładnie to oznacza te osiem gwiazd. Jest to hasło przewodnie mojej myśli politycznej i utożsamiam się z nim w stu procentach - przyznał w maju Zembaczyński.

Zembaczyński organizuje konferencję i atakuje... TVP

We wtorek poseł Nowoczesnej zorganizował konferencję prasową na której odniósł się od ostatnich wydarzeń. Opowiadał m.in. o ataku na jego samochód. Według relacji samego posła nieznany mu mężczyzna najpierw uderzył w jego busa rowerem, a następnie zaczął wykrzykiwać insynuacje na jego temat. Miał wspominać, że widzi go w programach telewizyjnych. Witold Zembaczyński próbował przekonywać, że nie doszłoby do tego ataku, gdyby nie "negatywne przekazy medialne dotyczące jego osoby". Tym razem sugerował, że mężczyzna miał być inspirowany przez... telewizję publiczną.