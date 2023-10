Milion złotych dotacji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach. Kto wygrał na Opolszczyźnie akcję "Bitwa o remizy" [LISTA]

Zasady akcji były proste: w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, które miały największą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymają 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

To druga taka wyborcza akcja profrekwencyjna. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich była „Bitwa o remizy”. Wówczas rząd sfinansował zakup wozów strażackich dla małych gmin, w których była najwyższa frekwencja.

Jednym ze zwycięzców była gmina Praszka. Nowiutki samochód ratowniczo-gaśniczy dostała jednostka OSP Przedmość. W tym roku w wyborach najwyższa frekwencja w powiecie oleskim znowu była w Praszce (wyniosła 74,94 procent).

- Cieszymy się, to przecież korzyść nie dla władz gminy, tylko dla samych mieszkańców - mówi Krzysztof Pietrzyński, sekretarz gminy Praszka. - Przeliczając kwotę dotacji na naszych mieszkańców biorących udział w wyborach, każdy wyborca, który w niedzielę wrzucił do urny wyborczej wypełnioną kartę głosowania, symbolicznie wrzucił też 330 złotych do budżetu gminy.