Na Opolszczyźnie wciąż pada i wzbierają rzeki. Sytuacja na szczęście pod kontrolą

- W dniu dzisiejszym ok. 10.00 telefonicznie rozmawiałem z premierem i zdałem mu relację, jak to wygląda na bieżąco – mówił wojewoda.

W niedzielę przed południem Sławomir Kłosowski wizytował stan wodowskazu w Rybnej na ujście Nysy Kłodzkiej do Odry.

- Stan na wodowskazie pokazywał wówczas 141 cm, a więc jest to stan wody niski. Zapasu do stanu ostrzegawczego mamy około 3 metry, nie mówiąc już o stanie alarmowym, gdzie to jest prawie 6 metrów – tłumaczył wojewoda. - Sytuacja jest zmienna i może być dynamiczna, zwłaszcza jeśli chodzi o powiat nyski ze względu na bardzo trudną sytuację hydrologiczną w Czechach. Wiem, że zaczyna wzrastać stan wody na rzekach Mora, Widawka i Biała Głuchołaska.