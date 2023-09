Opozycja na briefingu w Opolu: "Pakt Senacki się sprawdził. Idziemy po trzy mandaty"

W powiatach wschodnich województwa opolskiego Pakt Senacki reprezentuje dotychczasowy senator Beniamin Godyla.

W Opolu i powiecie opolskim o mandat senatorka z Paktu Senackiego starać się będzie Piotr Woźniak (Lewica).

- Przed państwem drużyna marzeń, jeśli chodzi o kandydatów z Paktu Senackiego. To najlepsze kandydatury, jakie wyłonili liderzy partii opozycyjnych, czyli Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. To drużyna, która ma nastawienie proeuropejskie – mówił Piotr Woźniak. - Dzisiaj bardzo mocno są postponowane wartości proeuropejskie. A formacje zgromadzone w Pakcie Senackim wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej. Jest wielką zasługą tych formacji, że dziś jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy.