Pakt senacki na Opolszczyźnie. Na liście opozycji tylko 3 kandydatów: Piotr Woźniak, Tadeusz Jarmuziewicz i Beniamin Godyla. Zobacz, kim są Mateusz Majnusz

Opozycja idzie do wyborów parlamentarnych w ramach tzw. paktu senackiego. Właśnie poznaliśmy kandydatów do Senatu z Opolszczyzny. Platforma Obywatelska postawiła na sprawdzone nazwiska: będzie to były wiceminister Tadeusz Jarmuziewicz, a o senacką reelekcję powalczy Beniamin Godyla. Z kolei Lewica wystawiła w Opolu Piotra Woźniaka.