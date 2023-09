Przemytnicy narkotykowi złapani po pościgu policyjnym. Zabezpieczono ponad 3 kg zakazanych substancji

Podejrzani nie chcieli zatrzymać się do kontroli i zostali zatrzymani dopiero po pościgu. Policjanci do tej sprawy zabezpieczyli blisko 3 kilogramy różnego rodzaju narkotyków, m. in. ecstasy, amfetaminę i kokainę. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu prowadzili sprawę w której podejrzewali trzech mężczyzn o przemyt narkotyków w granicach Unii Europejskiej. Do tej sprawy wytypowali podejrzewanych i możliwe miejsce ich przebywania.

13 września postanowili domknąć tą sprawę i zatrzymać mężczyzn. Tego dnia na terenie Kędzierzyna-Koźla policjanci przystąpili do zatrzymania mężczyzn, którzy wspólnie podróżowali autem. Podejrzewani na widok policjantów zaczęli uciekać. Rozpoczął się policyjny pościg. Kierujący samochodem 27-latek nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia zatrzymania się i dalej uciekał ulicami miasta. Po chwili doprowadził do kolizji i próbował dalej uciekać, jednak został po chwili zatrzymany przez kryminalnych.