Solidarność niezmiennie robi swoje. Petycja o organizację referendum ws. Zielonego Ładu

Należy wyraźnie podkreślić, że Solidarność wykonuje naprawdę dobrą pracę. Musimy wszyscy (publicyści, dziennikarze, związkowcy, społecznicy) mówić jak najwięcej o Zielonym Ładzie. O tym co może przynieść dobrego, a co szkodliwego. Nie możemy ufać w tym wypadku politykom, bowiem oni często zmieniają zdanie.

To jest tylko jeden z przykładów szkodliwych regulacji. Innym jest oczywiście konieczność wymiany aut na pojazdy elektryczne. Unia Europejska już zatwierdziła zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku. Już teraz promuje się na siłę samochody elektryczne, które są bardzo drogie. Rząd ma na to rozwiązanie. Otóż każdy z nas będzie mógł otrzymać dopłatę za zakup samochodu elektrycznego, w tym używanego np. sprowadzonego z Niemiec.

Ktoś powie, ale jak to, przecież zaciągnęliśmy pożyczkę, braliśmy kilka lat temu dofinansowania na wymianę kopciuchów na piecyk gazowy ? Nieważne. Bo dyrektywa budynkowa wprowadza nowe założenia, gdzie wyraźnie mamy napisane “nie” dla piecyków gazowych. Ludzie dodatkowo będą musieli obowiązkowo wymieniać okna i zdobywać certyfikaty na emisję jaką wydziela ich dom lub budynek. Za to wszystko ludzie zapłacą z własnych kieszeni.

Mało tego, przepisy będą zmuszać właścicieli już stojących domów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty do przeprowadzenia remontów które doprowadzą do zmniejszenia liczby emisji wydzielanych przez dany budynek. Jeśli w domu bądź kamienicy ludzie mają ogrzewanie gazowe, piecykiem gazowym, będą musieli w perspektywie najbliższych lat wymienić formę ogrzewania.

Mamy do czynienia z obłędem który ciężko diagnozować. Mamy pieniędzmi podatników, dopłatami, kupować samochody używane od Niemców. Dosłownie “czyste” szaleństwo. A co jeśli nie? Mówimy, nie i deklarujemy, że będziemy jeździć spalinówką? Rządzący mają na to sposoby. Już teraz zakazuje się wjazdu do centrów miast samochodom spalinowym. W przyszłości, przy większych naciskach ze strony UE i rządu, samorządy zaczną wypychać samochody spalinowe z miast. Ostatecznie każdy posiadać benznówki czy diesla będzie kupował specjalny bilet wjazdu do miasta. Taki haracz nakładany na niesfornych.