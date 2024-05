Piotr Duda: Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać likwidację walcowni w Zawadzkiem

- Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy - mówi w rozmowie z nto.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

Mateusz Majnusz: Protest w Warszawie 10 maja zgromadził aż 150 tysięcy osób. Byłem tam osobiście i byłem pod wrażeniem, jak skutecznie zjednoczył pan protestujących. Jakie najważniejsze przesłanie chciałby pan przekazać premierowi Tuskowi w kontekście współpracy na rzecz rolników? Piotr Duda: To, co chciałbym przekazać premierowi Tuskowi, to przede wszystkim życzenia dobrego samopoczucia i zdrowia, bo zdrowie będzie mu bardzo potrzebne w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Nasz protest 10 maja był przystankiem, momentem, w którym nie tylko się policzyliśmy, ale pokazaliśmy naszą solidarność. Chcemy czasu, rozmów, dialogu i podmiotowości, a nie decyzji narzucanych z dnia na dzień. Podczas protestu zauważyłem, że nie obarczał pan winą premiera Donalda Tuska, tylko wskazał, że to wina całej klasy politycznej w Europie. Komisarz Wojciechowski stwierdził nawet, że Zielony Ład to w istocie program rolny PiS. Jakie konkretnie zapisy Zielonego Ładu budzą największe obawy Solidarności?

Najbardziej niepokoją nas działania Unii Europejskiej dotyczące handlu emisjami. System ten stał się rynkiem spekulacyjnym, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Cena za emisję CO2 wynosi obecnie około 100 euro za tonę, co jest absurdalne. Ten system uderza w całe gospodarki krajów takich jak Polska, a zyskują na tym tylko niektóre państwa, jak Francja. Dlatego domagamy się wstrzymania tego programu i większej elastyczności w jego implementacji.

Jak Solidarność widzi możliwość modyfikacji tego programu, aby lepiej chronić interesy pracowników i rolników? Modyfikacja Zielonego Ładu powinna uwzględniać specyfikę krajów członkowskich i ich realne możliwości. Widzimy konieczność wprowadzenia okresów przejściowych, które pozwolą na dostosowanie się do nowych wymogów bez drastycznych skutków dla gospodarki. Chcemy również większego wsparcia finansowego dla tych, którzy najbardziej ucierpią na skutek tych zmian, zwłaszcza małych gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorstw.

Podczas protestu zbierano podpisy pod wnioskiem o referendum ws. Zielonego Ładu. Ile podpisów już zebrano? Jakie są państwa oczekiwania wobec tego referendum i jakie działania planujecie, jeśli zostanie ono zatwierdzone? Już zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów i nadal zbieramy. Oczekujemy, że referendum pozwoli Polakom wyrazić swoje zdanie na temat Zielonego Ładu w jego obecnym kształcie. Jeśli referendum zostanie zatwierdzone, będziemy dążyć do jego przeprowadzenia, aby wymusić zmiany w polityce klimatycznej UE, które będą bardziej przyjazne dla naszych rolników i pracowników. Rolnicy ze Związku Rolniczego "Orka" prowadzą strajk głodowy i apelują do premiera o spotkanie. Niektórzy uważają, że takimi protestami rolnicy nic nie wskórają i jedynie zrażą do siebie polityków i opinię publiczną. Strajk głodowy to bardzo drastyczna forma protestu, która zawsze budzi wiele emocji. Każdy ma prawo do wyrażania swojego niezadowolenia, ale uważam, że najważniejsze jest, aby prowadzić dialog i szukać rozwiązań przy stole negocjacyjnym. Rolnicy mają nasze pełne wsparcie.

Przejdźmy teraz na Opolszczyznę. Dwa dni temu okazało się, że zakład Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem rozpoczął proces likwidacji, co wywołało falę oburzenia. Jakie konkretne kroki podjęła Solidarność, aby wesprzeć pracowników?

Solidarność jest w kontakcie z przewodniczącym regionu Śląska Opolskiego Dariuszem Brzęczkiem oraz pracownikami walcowni. Jutro mamy spotkanie sekcji krajowej hutnictwa, gdzie będziemy omawiać dalsze kroki. Rozważamy różne możliwości prawne, aby powstrzymać likwidację, która została ogłoszona niespodziewanie i bez wcześniejszych sygnałów. Do związków zawodowych nie wpłynęły nawet dokumenty związane ze zwolnieniami grupowymi. Jakie kroki prawne rozważa Solidarność, aby powstrzymać ten proces? Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać proces likwidacji. Skontaktowaliśmy się już z naszymi prawnikami, którzy analizują możliwość złożenia pozwu zbiorowego w imieniu pracowników. Chcemy również zwrócić się do Inspekcji Pracy o dokładną kontrolę całego procesu, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przestrzegane.

Zarząd Alchemii uzasadnia likwidację przestarzałą technologią i wysokimi kosztami. Jak Solidarność ocenia te argumenty i jakie alternatywne rozwiązania proponuje? Argumenty o przestarzałej technologii i wysokich kosztach to tylko pretekst. Przez lata nie inwestowano w nowoczesne maszyny, a teraz koszty energii są zbyt wysokie, aby kontynuować działalność. Zamiast likwidować zakład, powinniśmy szukać inwestorów i środków na modernizację. Współpraca z nowym rządem Tuska powinna skupić się na tworzeniu mechanizmów ochrony pracowników przed masowymi zwolnieniami.

Walcownia Rur Andrzej jest jednym z największych pracodawców w powiecie strzeleckim i jednym z kluczowych "żywicieli" mieszkańców tej gminy. Jakie będą skutki tej likwidacji dla lokalnej społeczności i rynku pracy? Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy. Wiele lokalnych firm, które współpracują z walcownią, również ucierpi. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby powstrzymać ten proces i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na zachowanie miejsc pracy.

Czy widzi Pan możliwość współpracy z nowym rządem Donalda Tuska, aby stworzyć skuteczne mechanizmy ochrony pracowników przed masowymi zwolnieniami? Oczywiście, taka współpraca jest możliwa. Mamy Radę Dialogu Społecznego, która powinna być platformą do takich rozmów. Jeśli strona rządowa, poprzez Ministerstwo Rodziny czy nawet samego premiera, będzie chciała prowadzić dialog, to my jesteśmy otwarci. Polacy wybrali nowy rząd 15 października i my jesteśmy zobowiązani prowadzić dialog z każdą władzą.

Ostatnie przymrozki dotknęły wielu rolników w Polsce, niszcząc uprawy. Jakie działania powinny zostać podjęte, aby wesprzeć poszkodowanych rolników? Rząd powinien przygotować środki finansowe na wsparcie poszkodowanych rolników. Ubezpieczenia nie zawsze rekompensują straty, dlatego potrzebne są dodatkowe fundusze na pomoc. Rolnicy chcą produkować i sprzedawać swoje produkty, ale potrzebują wsparcia w trudnych chwilach, takich jak przymrozki czy susze.

Czy widzi Pan możliwość współpracy z rządem, aby wprowadzić długoterminowe rozwiązania chroniące rolników przed skutkami zmian klimatycznych?

Zdecydowanie tak. Musimy wprowadzić długoterminowe rozwiązania, takie jak systemy nawadniania, ubezpieczenia upraw od ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz programy wsparcia finansowego. Rolnicy potrzebują stabilnego wsparcia, które pomoże im przetrwać trudne warunki i dostosować się do zmieniających się realiów klimatycznych. Dialog z rządem na ten temat jest niezbędny, aby wypracować skuteczne strategie ochrony naszych rolników.

Emerytury stażowe to temat, który od dawna leży na sercu Solidarności. Jakie są kluczowe argumenty za ich wprowadzeniem i jakie korzyści przyniosłyby one pracownikom? Emerytury stażowe to kwestia sprawiedliwości społecznej. Wielu pracowników, którzy przepracowali 40 lat i więcej, jest zmęczonych i niezdolnych do dalszej pracy. Wprowadzenie emerytur stażowych pozwoliłoby im godnie zakończyć karierę zawodową, bez konieczności czekania do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kluczowe argumenty to poprawa jakości życia starszych pracowników, zmniejszenie obciążeń zdrowotnych oraz możliwość odciążenia rynku pracy przez umożliwienie młodszym osobom szybszego wchodzenia na rynek pracy.

Czy uważa pan, że istnieje realna szansa na porozumienie z rządem w tej kwestii? Jakie działania Solidarność planuje podjąć, aby przekonać rząd do wprowadzenia emerytur stażowych? Wierzę, że istnieje realna szansa na porozumienie z rządem. Kluczowe będzie prowadzenie merytorycznego dialogu i przedstawienie konkretnych argumentów oraz danych. Solidarność planuje kontynuować kampanię informacyjną, organizować spotkania z przedstawicielami rządu i pracodawcami, a także mobilizować naszych członków do aktywnego wsparcia tego postulatu. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać rząd do wprowadzenia tych niezbędnych zmian.

Na zakończenie, chciałbym zapytać o pańską wizję przyszłości. Jakie są najważniejsze kroki, które Polska powinna podjąć, aby zapewnić stabilność społeczną i gospodarczą, jednocześnie dbając o interesy pracowników i rolników?

Polska powinna skupić się na kilku kluczowych obszarach. Po pierwsze, musimy inwestować w edukację i szkolenia zawodowe, aby przygotować naszą młodzież do wymagań rynku pracy. Po drugie, potrzebujemy stabilnych i sprawiedliwych systemów emerytalnych oraz ubezpieczeń społecznych, które zapewnią godne życie po zakończeniu kariery zawodowej. Trzecim krokiem jest rozwój infrastruktury i technologii, aby nasze przedsiębiorstwa mogły konkurować na globalnym rynku. Wreszcie, musimy dbać o nasze rolnictwo, wspierając rolników w trudnych chwilach i inwestując w zrównoważony rozwój wsi. Jakie jest pana marzenie dotyczące Polski za 10 lat i jaka jest w niej rola Solidarności? Moje marzenie to Polska, w której każdy obywatel czuje się bezpiecznie i ma równe szanse na rozwój. Chciałbym, aby nasz kraj był miejscem, gdzie pracownicy i rolnicy są szanowani i doceniani za swoją ciężką pracę. Solidarność będzie nadal walczyć o prawa pracowników, dbając o ich interesy i wspierając ich w trudnych chwilach. Wierzę, że razem możemy zbudować silną, sprawiedliwą i zrównoważoną Polskę.

Wideo Napięcie wokół Tajwanu. Chiny rozpoczęły manewry