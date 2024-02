Trzech kandydatów i jedna kandydatka na burmistrza. Kampania wyborcza w Prudniku rozkręca się

Kandydatem ugrupowania „Tak dla Ziemi Prudnickiej” na stanowisko burmistrza miasta jest Stanisław Mięczakowski (47 lat) - emerytowany oficer pożarnictwa, były zastępca dowódcy JRG w Prudniku, obecnie pracownik starostwa. Od 5 lat jest też radnym miejskim w Prudniku. Wokół siebie skupił on sporą grupę ludzi z różnych środowisk, min. doświadczonych samorządowców. Wspiera go były burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, który sam staruje do rady powiatu. Do tego były burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz i były wiceburmistrz Prudnika Zdzisław Pikuła. W komitecie są też osoby związane z biznesem i dużymi firmami (Krzysztof Fejdych, Tomasz Wójtowicz), działacze sportowi (Tomasz Pyra, Bartłomiej Trytek) i lokalni liderzy społeczni.

- Jestem marzycielem i będę realizował swoje marzenia – mówił na inauguracji kampanii wyborczej Stanisław Mięczakowski. – Nasz program powstał po rozmowach z mieszkańcami Będziemy rozwiązywać problemy, które nas nurtują.