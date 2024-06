Wsparcie opolskiego marszałka odmieni oblicze Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej

Andrzej Buła, opolski marszałek ogłosił, że fundusze na przebudowę filii Młodzieżowego Domu Kultury przy Skautów Opolskich są zagwarantowane. Miasto musi tylko wystartować w dedykowanym dla tego projektu konkursie. To formalność, bo dokumentacja tej inwestycji jest już gotowa od dawna.

- Zapisaliśmy 9 mln euro z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na projekt rewitalizacyjny dla miasta Opola. To będzie procedura dedykowana, ale konkursowa – mówił Andrzej Buła.

Rekordowa kwota i kluczowa inwestycja

Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa podkreślał, że przebudowa MDK to kluczowa inwestycja dla samorządu województwa.

- Pamiętam, że jeszcze kiedy byłem radnym miejskim to miejsce potrzebowało rewitalizacji. Teraz 40 milionów zostanie „wpompowanych w ten obiekt”. Tak kosztownej inwestycji jeszcze nie mieliśmy, ale to tez pokazuje stosunek samorządu województwa do miasta Opola – wyjaśnił.